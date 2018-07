Brüssel (AFP) Wegen eines Brandanschlags auf eine Moschee in Brüssel ist ein Marokkaner zu 27 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der belgischen Hauptstadt sprach den 35-Jährigen am Freitag wegen Brandstiftung mit Todesfolge schuldig. Bei dem Anschlag im Jahr 2012 war der Imam des schiitischen Gotteshauses getötet worden. Als "erschwerende Umstände" wertete das Gericht, dass der Sunnit die Moschee aus religiösen Gründen in Brand gesteckt habe. Der Vorwurf eines Terrorangriffs wurde dagegen fallen gelassen.

