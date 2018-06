Brüssel (AFP) Nach dem Tod der früheren Königin Fabiola gilt in Belgien eine nationale Trauerwoche. Zudem werde es für die Verstorbene ein Staatsbegräbnis geben, erklärte Regierungschef Charles Michel am Samstag nach einer Sondersitzung des Kabinetts in Brüssel. Nach Angaben des Palastes soll die Trauerfeier am kommenden Freitag in der Kathedrale St. Michael und St. Gudula in der Hauptstadt stattfinden.

