Berlin (AFP) In der SPD-Bundestagsfraktion gibt es neue Überlegungen zur Zukunft des Solidaritätszuschlags. Ein Teil der Einnahmen solle nach dem Auslaufen des bisherigen "Soli"-Systems 2019 in einen "Demografiestrukturfonds" fließen, sagte die demografiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Petra Crone, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Dieser Fonds solle gezielt jene Kommunen unterstützen, die vom Rückgang der Bevölkerungszahl besonders betroffen seien. Es reiche nicht aus, "die Mittel aus dem Solidaritätszuschlag weiter kassieren zu wollen, ohne zu sagen, wofür die Mittel eingesetzt werden", kritisierte Crone.

