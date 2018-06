Berlin (AFP) Der wegen Steuerhinterziehung inhaftierte frühere FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß darf einem Zeitungsbericht zufolge Weihnachten das Gefängnis verlassen und bei seiner Familie in Bad Wiessee am Tegernsee feiern. Die bayerische Justiz dem Wunsch des Ex-Präsidenten vom FC Bayern München jetzt entsprochen, berichtete die "Bild am Sonntag". Hoeneß dürfe damit zum ersten Mal auch eine Nacht zu Hause verbringen. Bei seinen bisherigen Freigängen musste er stets abends in seine Zelle zurückkehren. Auch Silvester dürfe Hoeneß zu seiner Frau Susi nach Hause, heißt es in dem Bericht.

