Bonn (dpa) - Die Protestaktionen in den Paketzentren der Deutschen Post haben die Zustellung nach Angaben des Logistikkonzerns kaum beeinträchtigt. Ein Post-Sprecher sagte, man habe sich auf den Engpass eingestellt. 96 Prozent der gestern eingelieferten Sendungen würden heute, dem Nikolaustag, zugestellt. Mit Betriebsversammlungen in 32 von 33 Paketzentren hatten Beschäftigte am Abend gegen die aus ihrer Sicht zu hohe Zahl befristeter Jobs bei der Post protestiert. Laut der Gewerkschaft Verdi blieben jede Menge Pakete liegen. Verdi kündigte weitere "Aktivitäten" an, wenn die Post nicht einlenke.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.