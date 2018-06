Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zugesichert, dass es den Solidaritätszuschlag auch über das Jahr 2019 hinaus geben soll.

"Wir werden auf jeden Fall auch nach dem Auslaufen des Solidarpakts auf die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag angewiesen sein", sagt Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Denn die Ausgaben für die Deutsche Einheit endeten nicht mit dem Ende des Solidarpakts II. Zudem seien nicht nur Aufgaben in den neuen Ländern zu erfüllen, sondern auch in den strukturschwachen Regionen der alten Länder.

