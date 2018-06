Almaty (AFP) Frankreichs Präsident François Hollande wird am Samstagnachmittag seinen russischen Kollegen Wladimir Putin zu einem kurzfristig anberaumten Gespräch über die Ukraine-Krise treffen. Wie das Präsidialamt in Paris mitteilte, wird Hollande auf dem Rückflug von einem Staatsbesuch in Kasachstan einen Zwischenstopp in Moskau einlegen. Laut dem Elysée-Palast bat Hollande um das Treffen, das wahrscheinlich am Flughafen der russischen Hauptstadt stattfinden wird. Zuletzt hatten sich die beiden Staatschefs Mitte November am Rande des G20-Gipfels im australischen Brisbane getroffen.

