Köln (SID) - Preußen Münster bleibt in der 3. Fußball-Liga Herbstmeister Arminia Bielefeld auf den Fersen. Münster setzte sich am 20. Spieltag 2:0 (1:0) beim Vorletzten Hansa Rostock durch und liegt als Tabellenzweiter weiterhin einen Zähler hinter Zweitligaabsteiger Bielefeld, der bereits am Freitag durch ein 2:0 gegen den FSV Mainz II die Tabellenführung erfolgreich verteidigt hatte.

Tabellenplatz drei übernahm der MSV Duisburg, der sich 2:0 (1:0) gegen Schlusslicht Jahn Regensburg durchsetzte und damit Energie Cottbus zunächst mal überholte. Der Zweitligaabsteiger kann aber am Sonntag durch einen Erfolg gegen den VfL Osnabrück wieder den Relegationsplatz zurückerobern.

Im Tabellenkeller kommt ebenso wie Regensburg und Rostock auch Borussia Dortmund II nicht vom Fleck. Die Westfalen mussten sich mit einem 0:0 gegen Rot-Weiß Erfurt begnügen, liegen auf Abstiegsplatz 18 aber nur noch einen Punkt hinter Mainz.

In Rostock machten Rogier Krohne (23.) und Marcus Piossek (87.) den Erfolg für Münster perfekt, das zum siebten Mal in Folge ungeschlagen blieb. Das daheim weiter ungeschlagene Duisburg konnte sich dank der Treffer von Michael Gardawski (12.) und Kingsley Onuegbu (47.) in der Spitzengruppe behaupten.

Dagegen verpasste der SV Wehen Wiesbaden durch ein 1:2 (0:0) bei den Stuttgarter Kickers den Anschluss an die Aufstiegsränge, den Dynamo Dresden am Sonntag beim VfB Stuttgart II seinerseits schaffen kann. In Stuttgart schoss ausgerechnet Daniel Engelbrecht in der 90. Minute den Siegtreffer für die Kickers und schrieb damit Geschichte. Der 24-Jährige, der nach vier Herzoperationen mit einem implantierten Defibrillator spielt, hatte erst im vergangenen Monat nach 16-monatiger Pause sein Comeback gegeben. "Das ist noch einmal eine andere Dimension als das Comeback. Zumal es ja auch noch der Siegtreffer war", sagte Engelbrecht nach dem Spiel mit Tränen in den Augen.

Im Aufsteigerduell sammelte Fortuna Köln durch ein 4:0 (1:0) gegen die SGS Großaspach weitere drei Punkte für den Klassenerhalt.

Zudem konnte sich die SpVgg Unterhaching durch ein 1:1 (1:0) gegen Holstein Kiel ein weiteres kleines Stück von der Abstiegszone absetzen und der Hallesche FC zog durch ein 2:0 (2:0) beim Chemnitzer FC nach Punkten mit dem Ostrivalen nach Punkten gleich.