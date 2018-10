Paris (SID) - Ein Doppelpack von Superstar Zlatan Ibrahimovic sicherte Paris St. Germain einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den FC Nantes in der Ligue 1. Mit 37 Punkten rangiert PSG damit an der Tabellenspitze, konnte allerdings am Sonntagabend von Olympique Marseille (zu Hause gegen den FC Metz) wieder überflügelt werden.

Der schwedische Nationalstürmer Ibrahimovic war in der 34. und 48. Minute erfolgreich. Das Tor für Nantes erzielte Alejandro Bedoya (8.) zum 1:0.