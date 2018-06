Monaco (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach blickt dem Reform-Gipfel des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Monaco zuversichtlich entgegen. Die IOC-Vollversammlung stimmt Montag und Dienstag über 40 Änderungsvorschläge ab und könnte damit die größte Reform der letzten Jahrzehnte einleiten.

"Es war sehr ermutigend zu sehen, dass alle Beteiligten der olympischen Bewegung die Agenda unterstützen", sagte Bach nach der zweitägigen Sitzung der IOC-Exekutive, die als "Regierung" des IOC gilt. "Der Zuspruch sorgt für große Zuversicht", erklärte der 61-Jährige.

Die 115 stimmberechtigten Mitglieder haben Anfang der Woche alle Hände voll zu tun, um die Reform umzusetzen. Zunächst werden die Vorsitzenden der 14 Arbeitsgruppen im Grimaldi-Forum von Monaco die Inhalte kurz vorstellen, ehe eine weitere Debatte folgt. "Ich glaube aber nicht, dass die Debatte den Rahmen sprengt. Wir haben schon viel diskutiert", sagte Bach.

Im Anschluss an die letzte Diskussionsrunde wird über jeden der 40 Punkte einzeln per Handzeichen abgestimmt. Sobald ein Antrag angenommen wurde, wird er in der Olympischen Charta verankert.

Bach verfolgt seit seinem Amtsantritt im September 2013 das Projekt Agenda 2020. Erstmals wurde auf der IOC-Session im vergangenen Februar in Sotschi/Russland mit allen IOC-Mitgliedern über die Agenda 2020 diskutiert. Auch die Öffentlichkeit war aufgefordert, sich an der Erneuerung der olympischen Bewegung zu beteiligen. 40.000 E-Mails fanden bei den einzelnen Arbeitsgruppen Beachtung.

"Ich fühle mich wie ein Athlet vor dem Start des Finals, der sich viele Jahre auf diesen Moment vorbereitet hat", sagte Bach zu seiner Gefühlslage.

Die Schlagwörter dar Agenda lauten Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit und Jugend. Bach will den olympischen Sport wieder populärer machen und die Austragung von Olympischen Spielen vereinfachen. So sollen die Kosten für Bewerbungen, die zuletzt bei rund 50 Millionen Euro lagen, reduziert werden. Generell will sich Olympia verstärkt an die Bewerber-Städte und deren nachhaltiger Entwicklung anpassen.