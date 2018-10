Lake Louise (dpa) - Knapp 23 Monate nach ihrem letzten Sieg in einer Weltcup-Abfahrt hat Lindsey Vonn wieder zugeschlagen. In ihrem erst zweiten Rennen auf Spitzenebene nach fast einjähriger Verletzungspause gewann die US-Skiikone im kanadischen Lake Louise nach einer famosen Fahrt vor ihren Teamkameradinnen Stacey Cook und Julia Mancuso. Der 30 Jahre alten Ausnahmesportlerin fehlen damit nach ihrem 60. Weltcup-Erfolg in der ewigen Rangliste nur noch zwei Siege zur österreichischen Rekordhalterin Annemarie Moser-Pröll.

