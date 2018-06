Sanaa (AFP) Das US-Militär hat zusammen mit jemenitischen Sicherheitskräften einen Einsatz zur Befreiung einer US-Geisel im Südosten des Jemen gestartet. Dies verlautete am Samstag aus Sicherheitskreisen. Das Verteidigungsministerium in Sanaa sprach von einer großangelegten Operation in der Provinz Schabwa, bei der zehn Al-Kaida-Kämpfer getötet worden seien. Während das Ministerium erklärte, der US-Fotojournalist Luke Somers sei bei der Kommandoaktion befreit worden, meldeten US-Medien, der Mann sei bei dem Einsatz ums Leben gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.