New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat wird sich noch in diesem Monat mit der Menschenrechtslage in Nordkorea beschäftigen. Zehn der 15 Länder in dem Gremium forderten den tschadischen UN-Botschafter Cherif Mahamat Zene auf, das Thema im Dezember auf die Tagesordnung zu setzen, wie der tschadische Vorsitz des Sicherheitsrats am Freitag mitteilte. Sie zeigten sich demnach "besonders besorgt über das Ausmaß und die Schwere der Menschenrechtsverletzungen" in Nordkorea. Ein Termin für die Sitzung wurde den Angaben zufolge aber noch nicht festgelegt.

