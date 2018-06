New York (AFP) In den USA haben erneut tausende Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. In New York gingen am Freitagabend den dritten Tag in Folge hunderte Menschen auf die Straße und legten den Verkehr lahm. Im Stadtteil Brooklyn erinnerten sie an den 28-jährigen Akai Gurley, der im November von einem Polizisten erschossen worden war. Am Freitag hatte der zuständige Richter entschieden, dass eine sogenannte Grand Jury über eine Anklageerhebung in dem Fall entscheiden soll.

