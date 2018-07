Kairo (AFP) Die britische Botschaft in Kairo hat sämtlichen Publikumsverkehr bis auf weiteres ausgesetzt. Die Entscheidung sei "aus Sicherheitsgründen" getroffen worden, sagte ein Sprecher der diplomatischen Vertretung am Sonntag in der ägyptischen Hauptstadt. Weitere Angaben machte er nicht. Das ägyptische Außenministerium sprach von einer "Vorsichtsmaßnahme" und nannte ebenfalls keine Details.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.