London (AFP) Nach Ansicht des Geschäftsführers der afghanischen Regierung, Abdullah Abdullah, endet der internationale Kampfeinsatz in dem Land zu früh. Der Übergang vom Nato-geführten Militäreinsatz zur geplanten Beratungs- und Ausbildungsmission "Resolute Support" zum Jahreswechsel komme "zu abrupt", sagte Abdullah der britischen Wochenzeitung "The Sunday Times". Das Land brauche vor allem in der Luft weitere Unterstützung der internationalen Verbündeten.

