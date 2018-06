Chicago (SID) - Die Golden State Warriors haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA einen Klubrekord aufgestellt. Das 112:102 bei den Chicago Bulls war der zwölfte Sieg in Serie. Das Team von Headcoach Steve Kerr führt die Western Conference an und weist mit 18 Siegen und nur zwei Niederlagen ligaweit die beste Bilanz auf.

Die bisherige Bestmarke der Warriors lag bei elf Siegen in Folge und war zwischen Dezember 1971 und Januar 1972 aufgestellt worden.