Berlin (AFP) Kurz vor der nächsten Aufsichtsratssitzung zum künftigen Hauptstadtflughafen BER scheint das Verhältnis zwischen BER-Geschäftsführer Hartmut Mehdorn und den Gesellschaftern aus Bund und Ländern tief zerrüttet. Medien berichteten am Sonntag, dass die Gesellschafter Mehdorns Vertrag nicht mehr verlängern wollen. Mehdorn wiederum warf seinen Arbeitgebern in einem an die Medien durchgesickerten Schreiben "Inquisition" und "Zynismus" vor.

