Paris (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Sonntag mit Frankreichs Staatschef François Hollande über die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine-Krise telefoniert. Beide hätten insbesondere über die Perspektiven für einen Fortschritt beraten, die Hollande bei seinem Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin am Samstag in Moskau wahrgenommen habe, teilte der Elysée-Palast mit. Paris und Berlin würden gemeinsam zusammenarbeiten, um die Fortschritte zu festigen.

