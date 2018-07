Berlin (AFP) Die Münchener müssen von ihrem Einkommen so viel für ihre Miete ausgeben wie in keiner anderen Stadt in Deutschland. Im Durchschnitt gingen 23,7 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens in München für die Miete drauf, wie eine Erhebung des Immobilienverbandes Deutschland ergab, aus der die "Wirtschaftswoche" am Sonntag zitierte. Mit Quadratmeterpreisen von zwölf Euro für eine Drei-Zimmer-Wohnung mit 70 Quadratmetern liege München beim Mietpreis bundesweit an der Spitze der Großstädte.

