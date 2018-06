Berlin (AFP) Der neue Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will bei Entscheidungen im Bundesrat keine Rücksicht auf Forderungen aus der Bundespartei nehmen. "Ich bin nicht der verlängerte Arm meiner Partei im Bundesrat", sagte Ramelow der Zeitung "Bild am Sonntag". Das habe er den Partei- und Fraktionschefs der Linken bereits "in aller Deutlichkeit" gesagt.

