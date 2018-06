Berlin (AFP) Die Reporter ohne Grenzen (ROG) haben sich bestürzt über den Tod des im Jemen entführten US-Fotojournalisten Luke Somers gezeigt. "Somers' Tod erinnert auf tragische Weise an das zunehmende Risiko für Journalisten, entführt und von ihren Geiselnehmern ermordet zu werden", erklärte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr am Sonntag. "Medienschaffende sind weder Vertreter der Regierungen ihrer Heimatstaaten noch Verfügungsmasse für die Propaganda von Dschihadisten, sondern müssen gerade in bewaffneten Konflikten als unabhängige Beobachter geschützt bleiben."

