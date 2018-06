Créteil (AFP) Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve hat angekündigt, den Kampf gegen Antisemitismus zur "nationalen Aufgabe" zu machen. "Wir müssen den Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus zur nationalen Aufgabe machen, indem wir alle betroffenen Institutionen einbinden", sagte Cazeneuve am Sonntag bei einer Veranstaltung im Pariser Vorort Créteil, wo am Montag ein Mann und eine Frau Opfer eines mutmaßlich antisemitisch motivierten Überfalls geworden waren. "Die Republik wird Sie mit aller Kraft verteidigen, weil die Republik ohne Sie keine Republik mehr wäre", sagte Cazeneuve an die Juden im Land gewandt.

