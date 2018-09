Leverkusen (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Simon Rolfes von Bayer Leverkusen beendet mit Abschluss der laufenden Saison seine aktive Karriere. Dies sagte der 32 Jahre alte Bayer-Kapitän der Welt (Montag-Ausgabe).

Während einer langen Verletzungspause in der Saison 2009/10 habe er erstmals gemerkt, "dass ich in einem Geschäft tätig bin, in dem es sehr schnell vorbei sein kann. Ich habe begriffen, wie wichtig es ist, sich frühzeitig Gedanken über die Zeit nach dem Fußball zu machen und gegebenenfalls schon etwas vorzubereiten." Zusammen mit Markus Elsässer, einem bekannten Investor und Fondsmanager, hat Rolfes die "Olympia-TheCareer Company" gegründet.

"Wir wollen Sportlern Wege und Lösungen aufzeigen, wie sie während der Karriere das Leben neben dem Sport am besten gestalten ? und dafür, wie sie sich auf die Zeit danach gut vorbereiten können", sagte Rolfes.

Der defensive Mittelfeldspieler steht seit 2005 bei Bayer unter Vertrag und will ab Juli 2015 aktiven und ehemaligen Sportlern bei der Karriereplanung helfen.