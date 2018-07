Barcelona (dpa) - Nach Cristiano Ronaldo hat auch Lionel Messi am Wochenende einen Dreierpack in der spanischen Fußball-Meisterschaft erzielt. Der Argentinier leitete beim 5:1-Erfolg die Wende im Lokalderby gegen Espanyol Barcelona ein. Barcelona liegt damit weiter zwei Punkte hinter Spitzenreiter Real. Der Rekordmeister hatte am Samstag dank eines Dreierpacks von Cristiano Ronaldo 3:0 gegen Celta Vigo gewonnen. Dritter ist zwei Punkte hinter Barcelona Meister Atlético Madrid.

