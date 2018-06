Köln (SID) - Anthony Ujah wirkte traurig, und das lag nur zu einem kleinen Teil am Ergebnis. Der Nigerianer hatte sein sehenswertes Tor für den 1. FC Köln zum 1:0 gegen den FC Augsburg (Endstand 1:2) einem Menschen gewidmet, dessen Schicksal ihn tief bewegt - Eric Garner, dem dunkelhäutigen Amerikaner, der von einem weißen Polizisten zu Tode gewürgt wurde.

Seiner T-Shirt-Botschaft ("Eric Garner #cantbreathe #justice") ließ er eine emotionale Erklärung folgen. "Mir geht es um diese vielen Fälle in den USA, das ist der schockierendste", sagte Ujah. "Ich kann einfach nicht aufhören, dieses Video zu schauen. Es ist sehr berührend."

Quälende Kamera-Aufnahmen zeigen, wie ein Cop Eric Garner in New York in den tödlichen Würgegriff nimmt. Dennoch muss sich der Polizist laut Entscheidung einer Grand Jury nicht für sein Handeln verantworten. "Es ist sehr schwierig für mich und meine Familie, damit umzugehen", sagte Ujah. Über das Spiel sagte er anschließend nicht mehr viel.

Eine Geste der besonderen Art gab es auch in München vor dem Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. In Erinnerung an die getötete junge Deutsch-Türkin Tugce A. aus Offenbach wurde vor dem Anpfiff eine Schweigeminute abgehalten.