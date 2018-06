Tegucigalpa (SID) - Der Kolumbianer Jorge Luis Pinto wird neuer Trainer der Fußball-Nationalmannschaft von Honduras. Dies vermeldete Verbandspräsident Rafael Leonardo Callejas am Samstag via Twitter. Der 61-Jährige tritt die Nachfolge von Hernán Medford an.

Pinto, der mit Costa Rica in Brasilien überraschend das WM-Viertelfinale erreichte, soll Honduras zur WM-Endrunde 2018 in Russland führen. Das Ende der Zusammenarbeit mit Medford, der nach dem Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft in Brasilien verpflichtet wurde, gab der Verband am Dienstag bekannt.