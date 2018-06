Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Dezember 2014:

50. Kalenderwoche

342. Tag des Jahres



Noch 23 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Schütze



Namenstag: Edith, Elfrieda, Konstantin, Sabina

HISTORISCHE DATEN

2013 - Aus Protest gegen den prorussischen Kurs der Regierung stürzen Demonstranten in der ukrainischen Hauptstadt Kiew die zentrale Lenin-Statue.



2012 - Der Klimagipfel in Doha (Katar) endet mit mageren Ergebnissen: Das Kyoto-Protokoll wird bis 2020 verlängert.



2009 - Nach langjährigem juristischen Tauziehen entschädigt die US- Regierung rund 300 000 Indianer mit insgesamt 3,4 Milliarden Dollar (2,3 Milliarden Euro).



2004 - Mit der Unterzeichnung der Erklärung von Cuzco in Peru wird die "Gemeinschaft der Nationen Südamerikas" nach dem Vorbild der Europäischen Union gegründet.



1985 - Die erste Folge der TV-Serie "Lindenstraße" wird ausgestrahlt.



1965 - Papst Paul VI. beendet das 2. Vatikanische Konzil, das sein Vorgänger Johannes XXIII. 1962 eröffnet hatte.



1938 - In Kiel läuft der bis heute einzige deutsche Flugzeugträger "Graf Zeppelin" vom Stapel, der aber niemals zum Einsatz kommt.



1914 - In der Seeschlacht bei den Falklandinseln versenken britische Kriegsschiffe das deutsche Ostasiengeschwader des Admirals Graf Spee. Nur ein Kreuzer kann entkommen.



1869 - Das Erste Vatikanische Konzil beginnt, auf dem 1870 Papst Pius IX. das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit verkündet.

AUCH DAS NOCH

1986 - dpa meldet: Der 84-jährige Brite James Decker aus Charnock in der nordenglischen Grafschaft Lancashire absolviert aus 3000 Meter Höhe seinen ersten Fallschirmsprung.

GEBURTSTAGE

1966 - Sinéad O'Connor (48), irische Popsängerin ("Nothing Compares To You")



1964 - Richard David Precht (50), deutscher Schriftsteller ("Liebe: Ein unordentliches Gefühl")



1953 - Kim Basinger (61), amerikanische Schauspielerin ("L.A. Confidential")



1925 - Sammy Davis Jr., amerikanischer Entertainer ("Mister Bojangles") und Schauspieler, gest. 1990



1864 - Camille Claudel, französische Bildhauerin, gest. 1943

TODESTAGE

1980 - John Lennon, britischer Musiker ("Imagine"), geb. 1940



1864 - George Boole, britischer Mathematiker und Logiker ("Boolesche Operatoren"), geb. 1815