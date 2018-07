Athen (AFP) Eine Kundgebung zum Gedenken an den vor sechs Jahren durch Polizeischüsse getöteten 15-jährigen Alexis Grigoropoulos ist in Athen in Gewalt umgeschlagen. Wie aus griechischen Polizeikreisen am Sonntag verlautete, wurden bei den nächtlichen Ausschreitungen fast 300 Menschen festgenommen. Insgesamt demonstrierten landesweit mehr als zehntausend Menschen.

