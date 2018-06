London (AFP) Nach seinem Scheitern beim Unabhängigkeitsreferendum zieht es den früheren Chef der schottischen Regionalregierung, Alex Salmond, ins britische Parlament. Der 59-Jährige kündigte am Sonntag an, bei der Parlamentswahl im kommenden Mai kandidieren zu wollen. In Westminister wolle er "sicherstellen, dass Schottland bekommt, was versprochen wurde".

