Berlin (dpa) - Dank der nach wie vor hohen Steuereinnahmen muss der Bund in diesem Jahr laut "Spiegel" voraussichtlich deutlich weniger neue Schulden aufnehmen als im Haushalt eingeplant. Nach derzeitigem Stand könnte die Nettokreditaufnahme bis zu eine Milliarde Euro niedriger ausfallen, so das Magazin. Im Etat ging Finanzminister Wolfgang Schäuble von einer Neuverschuldung von 6,5 Milliarden Euro aus. Trotz des abnehmenden Wirtschaftswachstums führen Bürger und Unternehmen dem Bericht zufolge mehr Geld an den Fiskus ab.

