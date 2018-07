Teheran (AFP) Iranische Studenten haben Präsident Hassan Ruhani zur Freilassung der beiden inhaftierten Oppositionsführer Mir Hossein Mussawi und Mehdi Karubi gedrängt. "Beendet den Hausarrest", riefen die Studenten am Sonntag bei einer Rede Ruhanis an der medizinischen Fakultät in Teheran laut der Nachrichtenagentur Fars. Die beiden Präsidentschaftskandidaten hatten die Proteste gegen die Wiederwahl von Mahmud Ahmadinedschad im Juni 2009 angeführt und waren im Februar 2011 unter Hausarrest gestellt worden.

