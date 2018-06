Teheran (dpa) – Irans Außenminister Mohammed hat seinem irakischen Amtskollegen uneingeschränkte Solidarität im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat zugesagt. Bis zum Ende werde man an der Seite des irakischen Volkes den Terrorismus bekämpfen, sagte Mohammed Dschawad Sarif bei einer Pressekonferenz in Teheran. Der irakische Außenminister bedankte sich für Hilfe im Kampf gegen die Terrormiliz. Er will am Dienstag in Teheran an einer Konferenz zum Vorgehen gegen den IS teilnehmen. Es werden Vertreter aus über 40 Ländern erwartet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.