Hannover (dpa) - Die Polizei in Hannover hat bei der Fahndung nach dem Supermarkträuber zahlreiche Informationen erhalten: Bisher seien rund 30 Hinweise, vor allem auf die Person selbst, eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. Der Täter hatte am Donnerstag in Hannover einen Mann im Handgemenge erschossen und einen Kunden schwer verletzt. Einen Tag später hat er erneut einen Supermarkt überfallen. Der 40 bis 50 Jahre alte Verdächtige hatte die Supermärkte kurz vor Ladenschluss betreten und die Kassiererinnen bedroht.

