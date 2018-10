Speyer (dpa) - Die Dauer-Ausstellung zur ARD-Serie "Lindenstraße" im Speyerer Technik Museum ist um einige Attraktionen reicher: Die "Mutter Beimer"-Darstellerin Marie-Luise Marjan eröffnete am Samstag einen weiteren Teil, in dem großformatige Bilder in Öl, Manga-Comics und Kinderzeichnungen gezeigt werden.

Alle wurden als Requisiten für die Serie angefertigt. Marjan sagte, dies sei keine Kunstausstellung, sondern eine in der TV-Landschaft "einmalige Präsentation von Seriengeschichte".

Die farbenfrohen Bilder sind mit Erklärtafeln versehen. Auf diese Weise sollen Besucher und "Lindenstraßen"-Fans in die fast 30-jährige Seriengeschichte eintauchen und gedanklich zurückreisen können. Das etwa 20 Quadratmeter große Zimmer enthält zu den Originalrequisiten ausgewählter "Lindenstraßen"-Folgen auch Smartphone-Codes, mit denen die zugehörigen Filmszenen online abgerufen werden können.

Die Speyrer "Lindenstraßen"-Ausstellung mit Requisiten aus der Serie gibt es seit fünf Jahren. Dazu gehört unter anderem die Wohnküche der "Else Kling".