Legaspi (AFP) Der Taifun "Hagupit" hat im Osten der Philippinen Häuser eingerissen und Küstenorte mit Flutwellen überschwemmt. Der Wirbelsturm hatte am Samstagabend mit Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde die abgelegene Insel Samar erreicht. Der Wind habe vor allem an der Küste Häuser "weggeblasen", sagte die Bürgermeisterin der Stadt Catbalogan, Stephanie Uy-Tan, am Sonntagmorgen. Der Wind habe Bäume und Stromleitungen umgerissen und Dächer abgedeckt. Viele Gebiete stünden unter Wasser.

