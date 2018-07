Doha (SID) - Vize-Europameister Christian Diener hat bei der Kurzbahn-WM in Doha das Finale über 200 m Rücken verpasst. Der 21-Jährige aus Potsdam, als Weltranglistenzweiter gestartet, schied als Vorlaufelfter in 1:51,89 Minuten aus. Der Junioren-Weltmeister von 2011, dem am Donnerstag über 100 m nur neun Hundertstelsekunden zu Bronze gefehlt hatten, blieb fast drei Sekunden über seinem deutschen Rekord vom 1. September beim Weltcup in Dubai.

In den Endlauf schwamm Diener hingegen in deutscher Rekordzeit mit der Lagenstaffel. Zusammen mit Vize-Weltmeister Marco Koch (Darmstadt), dem Olympiavierten Steffen Deibler (Hamburg) und Marco Di Carli (Frankfurt/Main) kam der Potsdamer in 3:25,79 Minuten auf den vierten Rang nach den Vorläufen. Das Quartett unterbot die alte Bestmarke von 2010 um 26 Hundertstelsekunden.

Den sechsten deutschen Rekord in Doha stellte die Lagenstaffel der Frauen auf. Jenny Mensing (Wiesbaden), Vanessa Grimberg (Stuttgart), Franziska Hentke (Magdeburg) und Annika Bruhn (Saarbrücken) schwammen in 3:55,69 Minuten als Siebte ins Finale.

"Ich bin einfach platt", gab Diener nach seinem Vorlauf-Aus über 200 m zu, "das war eine lange Kurzbahnsaison." 45 Hundertstelsekunden trennten den EM-Zweiten von Berlin von Platz acht und dem Finaleinzug. Vorlaufschnellster war der japanischen Olympiazweite Ryosuke Irie (1:49,57).

Trotz persönlicher Bestzeiten ebenfalls nicht in den Endlauf schafften es Vanessa Grimberg (Stuttgart) in 2:22,78 Minuten als 18. über 200 m Brust und Markus Gierke (Hannover) in 1:53,72 als 14. über 200 m Schmettering. Auf dieser Strecke scheiterte auch Alexander Kunert (Gelnhausen) als 23. (1:54,92). Über 200 m Freistil schieden Marlene Hüther (Saarbrücken) als 25. (1:57,65) und Daniela Schreiber (Halle/Saale) als 29. (1:57,89) aus. Über 1500 m Freistil landeten Florian Vogel (München/14:49,68) und Sören Meißner (Würzburg/14:54,82) vor dem zeitschnellsten Lauf am Abend auf den Rängen neun und 15.

Für den 18. Weltrekord der Titelkämpfe im Hamad Aquatic Centre sorgte die niederländische 4x50-m-Freistilstaffel der Frauen. Das Quartett um die Doppel-Olympiasiegerin Ranomi Kromowidjojo verbesserte schon im Vorlauf in 1:35,74 Minuten die alte Bestmarke der Däninnen von 2013 um 1,3 Sekunden.