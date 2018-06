Beirut (AFP) Die syrische Armee hat nach Angaben von Aktivisten einen Angriff von Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) auf einen wichtigen Luftwaffenstützpunkt in der östlichen Provinz Deir Essor zurückgedrängt. Die Truppen von Staatschef Baschar al-Assad hätten "die Attacke gestoppt", berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag. Mehr als hundert IS-Kämpfer und mindestens 59 Soldaten seien in den Gefechten getötet worden. Da die Armee Chlorit eingesetzt habe, hätten viele Dschihadisten unter "Atemnot" gelitten.

