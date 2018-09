Manila (AFP) Die heftigen Stürme auf den Philippinen verdeutlichen nach Ansicht der Umweltschutzorganisation Greenpeace die Bedrohungen durch den Klimawandel. "Die Natur verhandelt nicht", sagte Greenpeace-Chef Kumi Naidoo am Sonntag bei einem Besuch in dem Land. "Wir müssen einsehen, dass uns die Zeit davon läuft", ergänzte er. Naidoo hielt sich auf den Philippinen auf, um einige der am schlimmsten von Taifun "Hagupit" betroffenen Regionen zu besuchen.

