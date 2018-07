New York (AFP) Die Beisetzung eines weiteren durch Polizeischüsse getöteten Schwarzen hat in den USA die Rufe nach einer Justiz- und Polizeireform lauter werden lassen. "Lasst uns alles tun, um weitere derartige Situationen zu verhindern", sagte der Aktivist Kevin Powell am Samstag in seiner Trauerrede für den im November erschossenen 28-jährigen Akai Gurley. Landesweit demonstrierten erneut zahlreiche Menschen, in Kalifornien gab es heftige Ausschreitungen.

