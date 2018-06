Berlin (dpa) - Aus der CDU kommt die Forderung, die Einführung der Pkw-Maut in die nächste Wahlperiode zu verschieben. Die Maut werde nicht ohne Mehrbelastungen für deutsche Autofahrer möglich sein, sagte der CDU-Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum der "Leipziger Volkszeitung". Am besten wäre es deshalb, "wir lassen es in dieser Legislaturperiode". Krichbaum verweist auf anhaltende Schwierigkeiten, das vorliegende Maut-Modell in der EU durchzubekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.