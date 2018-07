Lillehammer (SID) - Olympiasieger Eric Frenzel greift auch beim zweiten Weltcup der nordischen Kombinierer in Lillehammer nach einer Top-Platzierung. Der 26-Jährige, der am Samstag seinen ersten Saisonsieg gefeiert hatte, geht nach einem Sprung auf 136,5 m als Fünfter in den 10-Kilometer-Langlauf um 13.30 Uhr (ARD und Eurosport). Sein Rückstand auf den führenden Japaner Yoshito Watabe beträgt nur 14 Sekunden.

Ebenfalls gut im Rennen liegt Tino Edelmann (Zella-Mehlis), der als Achter nur 20 Sekunden Rückstand aufweist. Kräftig aufholen müssen Manuel Faißt (Baiersbronn/22.), Jakob Lange (Kiefersfelden/28.), Wolfgang Bösl (Berchtesgaden/29.), Fabian Rießle (Breitnau/31.), Johannes Rydzek (Oberstdorf/39.) und Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt/48.).