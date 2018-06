Berlin (SID) - Für Eisschnellläuferin Claudia Pechstein ist der Heim-Weltcup in Berlin ohne Medaille zu Ende gegangen. Die 42-Jährige landete am Sonntag im nicht-olympischen Massenstartrennen auf dem neunten Rang. Zuvor war die fünfmalige Olympiasiegerin Sechste über 3000 m geworden, in der Teamverfolgung belegte sie an der Seite von Isabell Ost und Bente Kraus (beide Berlin) den fünften Rang.

Der Sieg im Massenstart ging an die Niederländerin Irene Schouten.