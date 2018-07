Tokio (dpa) - Die Börse in Tokio hat in Folge positiver Vorgaben der Wall Street leicht zugelegt. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte notierte zum Handelsende ein knappes Plus von 15,19 Punkten oder 0,08 Prozent beim Stand von 17 935,64 Zählern. Zwischenzeitlich hatte der Nikkei sogar die psychologisch wichtige Marke von 18 000 Punkten überwunden, doch die Furcht vor einer Überhitzung des Marktes ließ den Index wieder etwas absinken.

