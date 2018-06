Berlin (AFP) Die bekannte Karikaturistin Marie Marcks ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" auf ihrer Internetseite berichtete, starb Marcks am Sonntag in Heidelberg. Die in Berlin geborene Karikaturistin war unter anderem für das Nachrichtenmagazin "Spiegel", die "Süddeutsche Zeitung" und für Satirezeitungen tätig.

