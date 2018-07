Kabul (AFP) Nach 13 Jahren Einsatz am Hindukusch ist am Montag mit einer feierlichen Zeremonie die Nato-Kommandozentrale für Kampfeinsätze in Afghanistan geschlossen worden. "Dies ist ein eine historische Veränderung und zeigt den Fortschritt, den unsere Koalition mit unseren afghanischen Partnern gemacht hat", sagte der Kommandeur der Nato-geführten internationalen Isaf-Truppe in Afghanistan, John Campbell. Die Kommandozentrale war am Flughafen von Kabul stationiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.