Fulda (AFP) Ein plappernder Papagei hat im hessischen Fulda einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein besorgter Anrufer hatte am Freitag von Hilferufen in einem Wohnhaus berichtet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dem Anrufer zufolge ähnelten die Rufe der Stimme eines älteren Herrn.

