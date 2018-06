New York (AFP) Die US-Regierung verklagt die Deutsche Bank wegen Steuerbetrugs. Die Bank habe in den Jahren 1999 und 2000 Strohfirmen gegründet, die es erlaubt hätten, zehntausende Dollar an Steuern zu umgehen, teilte New Yorks Staatsanwalt Preet Bharara am Montag mit. Die Strohfirmen hätten ausschließlich diesem Ziel gedient.

