Berlin (AFP) Die "kalte Progression" sorgt seit Jahren für heiße Debatten - auch in der CDU. Bekämpfen wollen sie dort alle, strittig war aber wochenlang, wie konkret dies auf dem Parteitag in Köln verabredet werden soll. Erst am Vorabend des Treffens gelang ein Kompromiss.

