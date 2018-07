Dortmund (SID) - Borussia Dortmunds Trainer Jürgen Klopp hat auch am Montagabend offen gelassen, wer am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in der Champions League gegen den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht das BVB-Tor hüten wird. "Ich habe mich entschieden, sage aber noch nicht, für wen", sagte Klopp. In der Bundesliga hatte zuletzt Mitchell Langerak den Vorzug vor Weltmeister Roman Weidenfeller erhalten.

"Ich habe schon häufiger verschiedene Spieler aufgestellt. Das hat nichts mit früheren Verdiensten zu tun, es geht immer um den Moment", sagte Klopp. Ein Gespräch mit Weidenfeller habe er noch nicht geführt, da noch keine langfristige Entscheidung gefallen sei.

Verzichten muss der BVB indes auf Sebastian Kehl. Der 34-Jährige habe gegen Hoffenheim "mehrere Schläge abbekommen, darunter einen gegen die Rippe, der sehr schmerzhaft ist", sagte Klopp. Für das Spiel gegen Anderlecht werde es daher nicht reichen.